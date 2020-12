Am Samstag trafen Köln und Dresden aufeinander. Das Match entschied die Elf von Trainer Markus Kauczinski mit 4:2 für sich. Pflichtgemäß strich Dynamo gegen Viktoria drei Zähler ein. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Der FC Viktoria Köln ging durch einen Elfmeter von Lucas Cueto in Führung (3.). Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte Referee Waschitzki (Essen) die Akteure in die Pause. In der 59. Minute erzielte Christoph Daferner das 1:1 für die SG Dynamo Dresden. (Spielplan & Ergebnisse der 3. Liga)

Sechs Minuten später ging Köln durch den zweiten Treffer von Cueto in Führung. In der 72. Minute verwandelte Philipp Hosiner einen Elfmeter zum 2:2 für Dresden. Nach 78 Minuten beförderte der Gast das Leder zum 3:2 ins gegnerische Netz.

Die Mannschaft von Pavel Dotchev geriet deutlicher in Rückstand, als die SG Dynamo Dresden auf 4:2 erhöhte (89.). Am Ende verbuchte Dresden gegen Köln die maximale Punkteausbeute.

Viktoria Kölns Formkurve zeigt nach unten

Trotz der Niederlage belegt Viktoria weiterhin den zehnten Tabellenplatz. (Tabelle der 3. Liga)

Die Stärke der Heimmannschaft liegt in der Offensive – mit insgesamt 22 erzielten Treffern. Sechs Siege, vier Remis und sieben Niederlagen hat der FC Viktoria Köln momentan auf dem Konto.

Mit dem Erfolg macht es sich Dynamo weiter in der Aufstiegsregion bequem. Die SG Dynamo Dresden sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf elf summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und vier Niederlagen dazu.

Mit insgesamt 35 Zählern befindet sich Dresden voll in der Spur. Die Formkurve von Köln dagegen zeigt nach unten.

Das nächste Mal ist Viktoria am 09.01.2021 gefordert, wenn man beim 1. FC Kaiserslautern antritt. (3.Liga: 1. FC Kaiserslautern - Viktoria Köln am 09.Januar ab 14.00 Uhr im LIVETICKER)