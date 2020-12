Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von Uerdingen und Türkgücü München, die mit 1:0 endete. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. (Hier zum Spielplan & Ergebnissen der 3. Liga)

Beide Mannschaften starteten vorsichtig in das Spiel. Zu Torchancen gelangte in der Anfangsphase keine von beiden. Heinz Mörschel versenkte die Kugel zum 1:0 (26.). Letztendlich gelang es Türkgücü im Verlauf des Spiels nicht, sich von dem in der ersten Halbzeit erlittenen Rückstand zu erholen.

DAZN gratis testen und die Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Anzeige

Am Ende war der KFC die Mannschaft, welche die drei Zähler einstrich.

Türkgücü fällt auf Rang elf ab

Mit erst zwölf erzielten Toren hat der KFC Uerdingen 05 im Angriff Nachholbedarf. Das Team von Stefan Krämer verbuchte insgesamt fünf Siege, vier Remis und sechs Niederlagen. Nach vier sieglosen Spielen sind die Gastgeber wieder in der Erfolgsspur. (Hier zur Tabelle der 3. Liga)

Vier Siege, sechs Remis und drei Niederlagen hat Türkgücü München momentan auf dem Konto. Vor vier Spielen bejubelte die Elf von Coach Alexander Schmidt zuletzt einen Sieg.

Mit diesem Sieg zog Uerdingen an den Gästen vorbei auf Platz zehn. Türkgücü fiel auf die elfte Tabellenposition.

Der KFC stellt sich am Mittwoch (19:00 Uhr) beim FC Viktoria Köln vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt Türkgücü München den Hallescher FC.