Der frühere Bundesliga-Spieler Marlon Frey schließt sich bis zum Saisonende dem abstiegsbedrohten Fußball-Drittligisten MSV Duisburg an. Der 24-Jährige, der in der Saison 2015/16 neun Bundesligapartien für Bayer Leverkusen bestritt, kommt vom Zweitligisten SV Sandhausen. Dort war der Vertrag des Mittelfeldspielers in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst worden, teilte der SVS mit.