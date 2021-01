Nach zwei positiven Coronatests befindet sich die Mannschaft des Fußball-Drittligisten KFC Uerdingen in Quarantäne, der Deutsche Fußball-Bund (DFB) sagte deshalb die nächsten beiden Spiele ab. Betroffen sind die am Sonntag gegen den FC Ingolstadt sowie am kommenden Mittwoch beim SV Meppen.

Nachdem bei den turnusmäßigen Kontrollen zwei Teammitglieder positiv getestet worden waren, verhängte das Krefelder Gesundheitsamt Quarantäne für die gesamte Mannschaft. Auch beim FC Ingolstadt sind im Rahmen der jüngsten Testreihen mehrere positive Fälle aufgetreten. Für die abgesagten Spiele stehen noch keine Nachholtermine fest.

Zusätzlich droht den Krefeldern Ärger vom Betreiber der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena, in der der Klub seine Heimspiele austrägt. Die Stadionbetreibergesellschaft D.LIVE hatte am Freitagabend öffentlich erklärt, Uerdingen habe "die ausstehenden Mietzahlungen nicht beglichen und dadurch die Zahlungsvereinbarung mit D.LIVE nicht erfüllt". Aus diesem Grund stehe die Arena nicht als Spielstätte zur Verfügung. Der DFB erklärte am Samstag, er befinde sich mit dem Klub und dem Stadionbetreiber im "informellen Austausch".