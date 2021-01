Das für Freitagabend angesetzte Drittligaduell zwischen Spitzenreiter Dynamo Dresden und Bayern München II ist wegen Unbespielbarkeit des Platzes kurzfristig abgesagt worden. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Nachmittag bekannt. Der Anpfiff war ursprünglich für 19.00 Uhr geplant.

Aufgrund des Wintereinbruchs in Dresden war die Platzkommission zu diesem Ergebnis gekommen, hieß es in der Mitteilung. Ein Nachholtermin soll so schnell wie möglich bekannt gegeben werden.