Der ehemalige Fußball-Bundesligist SpVgg Unterhaching hat die Rote Laterne des Schlusslichts in der 3. Liga am Sonntag abgegeben. Die Münchner Vorstädter gewannen ihr Heimspiel gegen den Halleschen FC mit 3:0 (1:0) und schoben sich am Aufsteiger VfB Lübeck vorbei auf Position 19.

Die Hachinger beendeten einen Negativlauf von sieben Pleiten in Folge und eine Serie von 13 Spielen ohne Dreier. Niclas Anspach (12.), Dominik Stroh-Engel (76., Foulelfmeter) und Moritz Heinrich (85.) erzielten die Tore für die Hachinger, die noch zwei Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz aufweisen.