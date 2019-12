Mit 33 Punkten aus 15 Spielen steht RB Leipzig kurz vor der ersten Herbstmeisterschaft in der Bundesliga. Doch bevor sich die Sachsen am Samstag mit dem Spiel gegen den FC Augsburg in die Winterpause verabschieden, wartet am Dienstag noch ein echter Härtetest auf die Mannschaft von Julian Nagelsmann

© Getty Images