Am 20. Spieltag der Bundesliga treffen der FC Bayern und die TSG Hoffenheim aufeinander (Samstag, ab 15.30 Uhr im LIVETICKER). Die Kraichgauer sind in der letzten Zeit zum Angestgegner der Münchner geworden.

SPORT1 hat die Zahlen und Fakten zur Partie:

Einem Eigentor von Steven Zuber verdankten es die Münchner im bislang letzten Heimspiel gegen Hoffenheim, dass ihnen eine Niederlage erspart blieb.

Mit diesem 1:1 erbeuteten die Münchner, die in drei Treffen mit der TSG in der 90. Minute den 2:1-Siegtreffer erzielten, den einzigen Punkt in den letzten drei Duellen mit den Kraichgauern, die an der Isar nur zwei Zähler holten. (Spieltag und Ergebnisse der Bundesliga)

Hoffenheim auswärts schwach

Die beiden letzten verlor der Rekordmeister zu null. Die TSG gewann nur eins der letzten elf Pflicht-Gastspiele (3:0 in Köln am 5. November) und holte aus den letzten vier Ligapartien in der Fremde ebenso nur einen Punkt wie aus den letzten drei Saisonspielen, in denen sie jeweils die zweite Halbzeit verlor.

Die Hoffenheimer kassierten nach dem Wechsel mit 19 die meisten Gegentore aller Klubs, erzielten aber auch die meisten Treffer der Liga (zehn) in den letzten 15 Minuten. Mit zwei weiteren Gegentoren erreicht 1899 die 500-Marke in der Bundesliga. Die Münchner gewannen ihre sechs Heimspiele unter der Regie von Jupp Heynckes mit 18:3 Toren. (Die Bundesliga-Tabelle)

Ihr nächster Sieg ist für den Trainer der 150. in der Bundesliga mit den Bayern. Ihr Torjäger Robert Lewandowski schoss 17 Tore in 18 Ligaspielen und rückte mit nun 168 Treffern unter die besten zehn Bundesligaschützen. Sein designierter Nachfolger, Winter-Zugang Sandro Wagner aus Hoffenheim, traf schon für die Bayern gegen 1899 ins Netz, allerdings für deren zweite Mannschaft in der Regionalliga Süd. - Hinrunde: 0:2

Die Duelle in Zahlen:

Heimbilanz: 7 S, 2 U, 0 N – 27:6 Tore - Gesamtbilanz 12 S, 5 U, 2 N – 39:15 Tore

Letzter Heimsieg: 2:0 am 31.1.16 - Letzte Heimniederlage: Keine

Letzte Elfmeter: Bayern (1/1): Robben am 10.3.12 - Hoffenheim (1/0): Polanski am 22.8.15 (Pfosten)

Letzter Platzverweis: Bayern (1): Boateng am 22.8.15 - Hoffenheim (1): Szalai am 22.11.14

Aktuelle Bayern-Schützen gegen Hoffenheim: Lewandowski (6), Robben (5), Ribery (4), Müller (4), Vidal (2), Hummels

Hoffenheimer Schützen gegen München: Szalai (2), Uth (2), Demirbay, Kramaric, Nordveidt

