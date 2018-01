Innerhalb von nur sechs Spieltagen baute Bayern München seinen Vorsprung von drei auf 16 Zähler aus. Nun empfängt er die TSG Hoffenheim (Samstag, ab 15.30 Uhr im LIVETICKER).

Das Team von Trainer Julian Nagelsmann ergatterte in München erst zwei Punkte, aber die vergangenen beiden Bundesliga-Duelle machen Hoffnung: zweimal gewann die TSG - allerdings noch mit Carlo Ancelotti an der Seitenlinie.

Kann Nagelsmann seine Mannschaft auch gegen den aktuellen Bayern-Trainer Jupp Heynckes zu einem Sieg führen – und die Bayern-Bosse vielleicht von einem Engagement im Sommer überzeugen?

BVB hofft auf Kagawa

Borussia Dortmund gewann nur eins der letzten neun Pflicht-Heimspiele (2:1 gegen Hoffenheim am 16. Dezember) und musste sich in den beiden Rückrundenpartien mit einem Remis begnügen.

Mit dem zweitbesten Angriff der Liga erzielten sie in diesem Jahr nur ein Tor, sind aber mit Trainer Peter Stöger in der Liga noch ungeschlagen.

Gegen den SC Freiburg (15.30 Uhr im LIVETICKER) hofft der BVB wieder zu alter Klasse zurückzufinden. Auch ein Einsatz von Pierre-Emerick Aubameyang, der wegen des Arsenal-Wechseltheaters nicht gegen Hertha berücksichtigt worden war, ist eine Option.

Mit den Freiburgern kommt aber ein gefährlicher Gegner. Die Mannschaft von Christian Streich ist seit sieben Spielen ungeschlagen, so lange wie derzeit kein anderer Klub, obwohl sie in den letzten drei Partien jeweils 0:1 in Rückstand gerieten.

Hollerbach mit Debüt

Der Hamburger SV ist seit sechs Partien sieglos, erzielte dabei nur zwei Treffer. Der neue Trainer Bernd Hollerbach will bei seinem Debüt gegen RB Leipzig (15.30 Uhr im LIVETICKER) mit dem HSV wieder einen Sieg schaffen.

Von den letzten acht HSV-Trainern gewann allerdings nur Mirko Slomka seinen Einstand (3:0 gegen Dortmund am 22. Februar 2012).

Mit RB Leipzig wartet ein schwerer Gegner. Zu Hause verlor das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl nur beim 2:3 gegen Hertha zum Hinrundenabschluss.

Hoffnung macht dem HSV aber die wacklige RB-Abwehr. In den vergangenen drei Heimspielen kassierte sie sechs Gegentore.

Erster Sieg seit Podolski?

Lukas Podolski ermöglichte mit einem Doppelpack beim 3:0 am 30. Oktober 2011 den bislang einzigen Kölner Bundesligasieg gegen Augsburg. Beim nächsten Heimspiel soll sich das nun ändern (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER).

Die Kölner kassierten zwar mit 16 die meisten Heim-Gegentore der Liga, doch sie gewannen auch die vergangenen drei Spiele in Folge und glauben wieder, den Abstieg verhindern zu können.

Stuttgart will Schalke ärgern

Der FC Schalke 04 ist so etwas wie der Lieblingsgegner des VfB Stuttgart. Die Schwaben gewannen zu Hause gegen Schalke mit 30 Siegen am häufigsten und auch insgesamt siegte der VfB am häufigsten gegen die Königsblauen (42).

Der Aufsteiger verlor allerdings fünf seiner letzten sechs Spiele und auch in den letzten fünf Duellen mit Schalke erbeuteten sie nur einen Zähler.

Nun will das Stuttgart gegen das Team von Domenico Tedesco zu alter Stärke zurückfinden (15.30 Uhr im LIVETICKER).

So können Sie die Bundesliga-Partien live verfolgen:

TV und Livestream: Sky

Ticker: SPORT1.de