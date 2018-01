Der Hickhack auf dem Transfermarkt um BVB-Star Pierre-Emerick Aubameyang sowie die Kontroverse nach dem Goretzka-Transfer von S04 zum FC Bayern. Dazu die Nordklubs Werder Bremen und Hamburger SV in Abstiegsgefahr.

Moderator Thomas Helmer wird darüber mit Steffen Freund, ehemaliger Profi von Borussia Dortmund, sowie Hubertus Hess-Grunewald, Präsident des SV Werder Bremen, und Jürgen Hunke, Ex-Präsident des HSV und viele Jahre Aufsichtsrat-Mitglied, in Der CHECK24 Doppelpass am Sonntag LIVE ab 11 Uhr diskutieren.

Mit dabei im Hilton Munich Airport Hotel sind der SPORT1-Experte Marcel Reif sowie Pit Gottschalk (Funke Mediengruppe) und Mounir Zitouni (kicker).

Co-Moderatorin des beliebtesten Fußballtalks Deutschlands ist Ruth Hofmann.

Der CHECK24 Doppelpass wird am Sonntag neben der Ausstrahlung im Free-TV auf SPORT1 auch komplett via Facebook Live zu sehen sein und lässt sich zudem live via SPORT1.fm verfolgen.