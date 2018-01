Über mehrere Jahre hinweg haben sich Pierre-Emerick Aubameyang und Robert Lewandowski ein heißes Duell um die Torjäger-Kanone geliefert.

Doch nun hat sich Aubameyang von Dortmund aus in Richtung London verabschiedet. Sein Kontrahent bedauert den Abgang des Torjägers. "Viel Erfolg! Es war mir eine Ehre mich mit dir zu messen. Nur ein gesunder Wettstreit bringt uns nach vorne", schrieb der Bayern-Stürmer auf Twitter in Richtung von Aubameyang.

In der vergangenen Saison lieferten sich beide Stürmer ein heißes Duell und erst am letzten Spieltag holte sich der 28-jährige Aubameyang mit 31 Treffern die Torjägerkanone.

Auch in dieser Saison lagen beide Angreifer lange Zeit Kopf an Kopf. Erst zum Ende der Hinrunde konnte sich Lewandowski absetzen und hat nun beste Chancen auf den Titel des besten Torschützen in der Bundesliga.