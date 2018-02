Schlechte Nachrichten für 1899 Hoffenheim.

Im Abendspiel (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) gegen den FC Schalke 04 müssen die Kraichgauer auf Sportdirektor Alexander Rosen verzichten. Dieser leidet laut Sky an einer schweren Grippe. Demnach hat sich der 38-Jährige bei seinem Sohn angesteckt und ist nicht in der Lage das Spiel in Gelsenkirchen vor Ort zu verfolgen.

Rosen steht seit April 2013 bei den Hoffenheimern in der Verantwortung. Seitdem hat er noch nie ein Spiel seines Teams verpasst.