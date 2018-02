Am 14. April 2001 siegten die Schalker durch drei Tore von Ebbe Sand mit 3:1 in München. Am Saisonende waren sie dann Meister für vier Minuten, weil die Bayern in letzter Sekunde noch zum 1:1 in Hamburg ausglichen.

Seitdem siegten die Knappen nur noch einmal an der Isar: Am 25. April 2009 durch ein Kopfballtor von Halil Altintop, glichen aber in zwei der drei letzten Gastspiele dort zum 1:1 aus.

Nun kann der Rekordmeister, dessen Trainer Jupp Heynckes im September 2004 auf Schalke schon nach dem vierten Saisonspiel entlassen wurde, seinen 50. Sieg gegen die Königsblauen und mit dem nächsten Treffer sein 200. Tor feiern.

Gegen Schalke registrierten die Bayern auch ihre meisten Platzverweise zu Hause (vier) und insgesamt (elf).

In ihren letzten beiden Heimspielen schossen sie Münchner insgesamt neun Tore, nachdem sie jeweils 0:1 in Rückstand geraten waren. Die Heynckes-Elf erzielte in der Rückrunde schon fünf Tore nach Eckbällen.

Bayern-Vorsprung deutlich größer als 2017

Sie gewann 13 der letzten 14 Ligaspiele und hat 18 Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten Leverkusen. In der vergangenen Saison waren es zum gleichen Zeitpunkt fünf.

Die Schalker gewannen nur eins ihrer letzten fünf Auswärtsspiele, und nur zwei der letzten neun Ligapartien, in denen sie dreimal eine 1:0-Führung aus der Hand gaben.

Seit dem 0:2 in Hoffenheim am 23. September schossen die Königsblauen in jeder Ligapartie mindestens ein Tor.

Bayern (197) und Schalke (202) ließen die wenigsten gegnerischen Torschüsse zu.

Hinrunde: 3:0

Heimbilanz von Bayern gegen Schalke: 32 Siege, neun Unentschieden, sechs Niederlagen bei 121:39 Toren

Gesamtbilanz von Bayern gegen Schalke: 49 Siege, 28 Unentschieden, 18 Niederlagen bei 199:102 Toren

Letzter Heimsieg: 3:0 am 16. April 2016

Letzte Heimniederlage: 0:1 am 25. April 2009

Letzte Elfmeter: Bayern (elf geschossen/zehn verwandelt): Lewandowski am 19. September 2017 - Schalke (zwölf geschossen/zehn verwandelt): Choupo-Moting am 3. Februar 2015 (Neuer hält)

Letzter Platzverweis: Bayern (insgesamt elf): Boateng am 3. Februar 2015 - Schalke (insgesamt fünf): Papadopoulos am 1. März 2014

Aktuelle Bayern-Schützen gegen Schalke: Lewandowski (10), Müller (6), Robben (5), Alaba (3), Ribery (3), Vidal (2), James, Kimmich, Martinez, Rudy, Wagner

Aktuelle Schalke-Schützen gegen Bayern: Naldo (4), Caligiuri, Meyer, Riether

