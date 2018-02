Am 24. Spieltag der 1. Bundesliga steigt das 108. Nerdderby zwischen Werder Bremen und Hamburger SV (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER).

SPORT1 hat die Zahlen und Fakten zur Partie:

Das letzte Nordderby am 7. Spieltag endete mit einem torlosen Remis. Und auch dieses Kellerspiel wird eng umkämpft werden.

Beide Vereine finden sich am Tabellenende der Bundesliga wieder. Der Hamburger SV wartet seit dem 13. Spieltag auf einen Sieg. Nun kann Werder Bremen am Samstag seinen 49 Sieg gegen die Hamburger klar machen. In den letzten beiden Spielen erzielte Bremen drei Tore. Der Hamburger SV nur eins.

Das Duell der Unentschieden

In den letzten vier Begegnungen erzielten die Hamburger das erste Tor. Beide Teams verbuchten in den Hanse-Derbys ihre meisten Unentschieden.

Der Hamburger SV hat bisher vier Siege, fünf Unentschieden und vierzehn Niederlagen auf dem Konto. Werder Bremen konnte vier Siege, acht Unentschieden und zehn Niederlagen erzielen.

Hinrunde: 2:1

Heimbilanz von Werder gegen Hamburg: 33 Siege, 17 Unentschieden, 12 Niederlagen bei 112:77 Toren

Gesamtbilanz von Werder gegen Hamburg: 48 Siege, 37 Unentschieden, 40 Niederlagen bei 190:189 Toren

Letzter Heimsieg: 16. April 2017 2:1

Letzte Heimniederlage: 22. April 2016 2:1

Letzte Elfmeter: HSV (7/6): van der Vaart am 17.2.02 - Werder (16/11): Pizarro am 22.4.16 (Drobny hält)

Letzer Platzverweis: HSV (4): - Behrami am 19.4.15 Werder (7): Fritz am 23.11.14

Aktuelle Hamburg-Schützen gegen Werder: Salihovic (5), Müller (2), Schipplock (2), Hahn, Papadopoulos

Aktuelle Werder-Schützen gegen Hamburg: Kruse (4), Bartels, Gondorf, Junuzovic, Kainz

