Borussia Dortmund muss mehrere Wochen auf Jadon Sancho verzichten.

Der Jungstar musste in der Partie beim 1.FC Köln am Freitagabend kurz vor Spielende verletzt vom Feld. Wie der BVB nun via Twitter bekannt gab, erlitt der 17-jährige eine Bänderverletzung im Sprunggelenk.

Damit stehen den Schwarz-Gelben mit Christian Pulisic, Andre Schürrle und Neuzugang Sergio Gomez nur noch drei etatmäßige Flügelspieler zur Verfügung.