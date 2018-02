Jupp Heynckes lächelte nur kurz. Problem? "Das ist ein Luxusproblem. Darüber mache ich mir keine Gedanken", sagte der erfahrene Trainer von Bayern München, nachdem er unlängst zu möglichen Härtefällen in seinem Kader befragt wurde.

Dabei drohen dem 72-Jährigen in den kommenden Wochen einige harte und unliebsame Entscheidungen. Schon am Samstag (18.30 Uhr im LIVETICKER) im Bundesligaspiel gegen Schalke 04 stehen Heynckes erstmals alle 19 Feldspieler zur Verfügung. Für drei Stars bleibt nur die Tribüne der Allianz Arena. (Der 22. Spieltag im Überblick)

Thiago nur auf der Tribüne

Einer davon wird Thiago sein, der elf Wochen lang wegen eines Muskelteilrisses ausgefallen war. Der Spanier, so Heynckes, sei zwar fit, "aber bei ihm bin ich vorsichtig, ich lasse ihn noch draußen. Ich überlege, ihn am kommenden Samstag in Wolfsburg von Beginn an spielen zu lassen." Wer die anderen zwei Profis sind, die das harte Los treffen wird, ließ Heynckes am Freitag noch offen.

Vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Königsklasse am 20. Februar gegen Besiktas Istanbul kristallisiert sich eine Elf heraus, auf die Heynckes baut. Dazu gehören in der Abwehr vor Sven Ulreich Joshua Kimmich, Hummels, Boateng und David Alaba. Die Sechserposition besetzt wie im Triplejahr 2013 Martinez. In der Offensivreihe sind nach jetzigem Stand, Robben, Müller, James und Ribery erste Wahl. Torjäger Robert Lewandowski ist ohnehin gesetzt. Die Bayern führen die Tabelle mit 18 Punkten Vorsprung vor Bayer Leverkusen an. Die Schalker stehen nach 21. Spieltagen auf Platz fünf. (SERVICE: Die Tabelle der Bundesliga)

Bayerns Triple-Jahr 2013 und heute: Der Vergleich

Goretzka in seiner neuen Heimat

Am Samstagabend spielt Nationalspieler Leon Goretzka mit Schalke 04 bei seinem künftigen Verein Bayern München. Der 23-Jährige freut sich auf den Besuch in seiner künftigen Heimat. "Die ganze Situation wird natürlich jetzt nochmal ein bisschen aufkochen, aber beim letzten Mal hat die Mannschaft es ganz gut geschafft, das von sich wegzuhalten und ich habe das auch hinbekommen. Ich glaube, dass es nach dem Spiel relativ schnell wieder abebbt", sagte der 23-Jährige.

Zunächst geht es aber darum, im Kampf um die Champions-League-Plätze weiter zu punkten. "München ist die beste Mannschaft in Deutschland. Aber wir wollen etwas mitnehmen", sagte Goretzka, der weiterhin das Vertrauen von Trainer Domenico Tedesco spürt. "Natürlich brennt Leon auf diese Partie", meinte der Coach: "Es ist eine große Aufgabe bei den Bayern, das pusht ihn!"

Vor Duell mit Bayern: Goretzka erklärt Wechsel-Wirrwarr

Tedeso sieht Heynckes als Vorbild

Derweil hat sich Schalke-Trainer Domenico Tedesco als großer Fan der Münchner Trainer-Ikone Jupp Heynckes geoutet. "Jupp Heynckes ist für mich jemand, zu dem ich aufsehe", sagte der 32-Jährige vor dem Spitzenspiel. Er freue sich sehr, den Coach des Rekordmeisters kennenlernen zu dürfen. "Weil er ein super Trainer ist, weil er große Mannschaften trainiert hat", sagte Tedesco über den 40 Jahre älteren Heynckes: "Es macht den Anschein, dass er einen super Zugang zu den Spielern hat, dass er menschlich top ist. Insofern ist er für mich sicherlich ein Vorbild."

So können sie das Spiel FC Bayern München gegen Schalke 04 live verfolgen:

TV: Sky

Stream: Sky go

Ticker: www.sport1.de