Bundesliga Aktuell blickt voraus auf die beiden deutsch-italienischen Duelle in der UEFA Europa League am Abend mit Borussia Dortmund und RB Leipzig. Desweiteren wird die bedrohliche Situation des VfL Wolfsburg in der Bundesliga beleuchtet - mehr sehen Sie ab 18.30 Uhr in Bundesliga Aktuell im LIVE im TV auf SPORT1.

Die Themen der Sendung im Überblick:

- Mythos Maradona - warum der Argentinier in Neapel immer noch als Gott verehrt wird

- Darum stockt die Tormaschine von Borussia Dortmund

- Darum zittert der VfL Wolfsburg um den Klassenerhalt