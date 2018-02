Eine spärlich besetzte Südtribüne, kaum Fangesänge, keine Choreographie: Das zweite reguläre Montagsspiel in der Bundesliga-Geschichte zwischen Borussia Dortmund und dem FC Augsburg (20.30 Uhr im LIVETICKER) könnte ein Stimmungskiller werden.

"Ich habe dafür Verständnis, dass man den Montag nicht unbedingt als Lieblingstermin wahrnimmt", sagte BVB-Trainer Peter Stöger, hofft aber trotzdem auf eine lautstarke Unterstützung für seine Mannschaft.

Das allerdings wird wohl schwierig. "Alles, was Fanszene gestaltet, ist am Montag nicht im Stadion", kündigte Jan-Henrik Gruszecki vom Bündnis Südtribüne im schwatzgelb-Podcast "Auffe Ohren" an: "Ich glaube, dass alle sehr unzufrieden sein werden mit diesem Spiel."

Stöger sieht auch Positives

Anders als beim Montagstermin vor einer Woche in Frankfurt, als die Eintracht-Fans mit verschiedenen Protestaktionen ihren Unmut über die Spieltagszerstückelung unübersehbar zum Ausdruck brachten, entschied sich ein Teil der Südtribüne für einen Boykott. Unter den rund 300 im Bündnis organisierten Fanklubs gibt es eine breite Basis, die sich gegen den Besuch im Stadion entschieden hat.

"Ich glaube, dass der Vorteil dieser Kampagnen ist, dass jede Fanszene sie unterschiedlich interpretiert. Wir haben von vielen Fanklubs gespiegelt bekommen, dass es nicht machbar ist, die Leute ins Stadion zu bekommen", sagte Gruszecki. Man wolle mit dem Fernbleiben einen Denkprozess anstoßen.

Stöger zumindest kann dem sonst ungeliebten Termin auch etwas Positives abgewinnen: "Aus Trainersicht muss ich sagen, dass ich froh bin, dass wir nicht am Sonntag spielen. Das gibt uns Zeit, ein bisschen mehr zu regenerieren."

Augsburg nimmt's gelassen

Wie schon am Donnerstag in der Europa League bei Atalanta Bergamo (1:1) erwartet der 51-Jährige einen robusten Gegner. Nach dem eher körperlosen Auftritt seiner Mannschaft in Italien erteilte der Österreicher einen klaren Auftrag: "Wir fordern von ihnen nicht ein, dass sie am Spielfeld alles niederarbeiten. Aber in unseren Möglichkeiten, die wir zur Verfügung haben, brauchen wir ein bisschen mehr Gegenwehr."

Der Gegner muss in Dortmund ohne etatmäßigen Kapitän auskommen. Durch die Gelbsperre von Daniel Baier fehlen den Schwaben alle drei Spielführer, da auch dessen Vertreter Alfred Finnbogason und Jeffrey Gouweleeuw wegen Verletzungen weiterhin nicht zur Verfügung stehen.

Den Boykott sieht FCA-Trainer Manuel Baum gelassen. "Für mich ist es unerheblich, ob da ein paar mehr oder weniger Zuschauer da sind."

Verteidiger Martin Hinteregger erwartet ein ganz normales Spiel. Was drumherum passiere, sei egal. "Die Fans können streiken", sagte der Österreicher und fügte mit einem Schmunzeln an: "Wenn wir streiken, wäre es ein bisschen blöd."

So können sie das Spiel Dortmund-Augsburg live verfolgen:

Stream: Eurosport-Player

