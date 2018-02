Nach seiner langwierigen Verletzung steht Marco Reus bei Borussia Dortmund wieder in den Startlöchern. Ob er am Samstag gegen den Hamburger SV zum Einsatz kommt, steht noch nicht fest. Ein Kaderplatz ist auf jeden Fall denkbar. Laut Trainer Peter Stöger trifft der 28-Jährige die Entscheidung darüber selbst.

"Marco hat die Woche über normal mittrainiert. Wir wissen, dass er gerne spielen möchte und er weiß, dass wir ihn gerne dabei hätten. Wir werden kurzfristig über einen Einsatz entscheiden", sagte Stöger auf der Pressekonferenz.

Neben dem Duell zwischen dem BVB und dem HSV (So. ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) steht am Wochenende vor allem das Topspiel zwischen dem FC Bayern und dem FC Schalke 04 im Vordergrund (Sa. ab 18.30 Uhr im LIVETICKER). Für Leon Goretzka dürfte es eine ganz besondere Partie werden. In der kommenden Saison spielt er im Trikot des Rekordmeisters. Bei den Münchnern fehlt neben dem langzeitverletzten Manuel Neuer noch Thiago. Der Mittelfeldspieler soll erst am kommenden Spieltag sein Comeback feiern.

Bayer Leverkusen bangt indes um Shootingstar Leon Bailey. Der Jamaikaner sei leicht angeschlagen und habe am Donnerstag nicht trainieren können, sagte Herrlich am Freitag: "Hoffentlich wird er am Samstag wieder dabei sein."

SPORT1 zeigt die Aufstellungen des 22. Spieltages:

RB LEIPZIG - FC AUGSBURG (Fr., ab 20.30 Uhr im LIVETICKER)

Leipzig: Gulacsi – Laimer, Orban, Upamecano, Klostermann – Demme – Kampl, Keita – Sabitzer, Bruma – Werner

Trainer: Hasenhüttl

Augsburg: Hitz – Framberger, Danso, Hinteregger, Max – Baier, Khedira – Heller, Koo, Caiuby – Gregoritsch

Trainer: Baum

Schiedsrichter: Sven Jablonski

BAYER LEVERKUSEN - HERTHA BSC (Sa., ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)

Leverkusen: Leno - Henrichs, Tah, S. Bender, Wendell - Kohr, Aranguiz - Bailey, Volland, Brandt - Alario

Trainer: Herrlich

Berlin: Jarstein – Pekarik, Stark, Torunarigha, Plattenhardt – Maier, Skjelbred – Esswein, Lazaro, Kalou – Selke

Trainer: Dardai

Schiedsrichter: Patrick Ittrich

BORUSSIA DORTMUND - HAMBURGER SV (Sa., ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)

Dortmund: Bürki - Piszczek, Sokratis, Toprak, Toljan - Weigl - Kagawa, Götze, Pulisic - Batshuayi, Schürrle/Reus

Trainer: Stöger

Hamburg: Mathenia - G. Sakai, Jung, van Drongelen - Diekmeier, Ekdal, Walace, Douglas Santos - Hunt - Wood, Kostic

Trainer: Hollerbach

Schiedsrichter: Marco Fritz

EINTRACHT FRANKFURT - 1. FC KÖLN (Sa., ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)

Frankfurt: Hradecky - Falette, Hasebe, Salcedo - Kevin-Prince Boateng - Mascarell, Gacinovic, Wolf - Haller, Rebic

Trainer: Kovac

Köln: Horn - Sörensen, Mere, Heintz, Hector - Höger, Özcan - Klünter, Jojic - Terodde, Cordoba

Trainer: Ruthenbeck

Schiedsrichter: Daniel Siebert

HANNOVER 96 - SC FREIBURG (Sa., ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)

Hannover: Tschauner - Anton, S. Sane, Elez - Korb, Ostrzolek - Schwegler, Fossum - Klaus, Bebou - Füllkrug

Trainer: Breitenreiter

Freiburg: Schwolow - Söyüncü, Gulde, Kempf - Kübler, Koch, Günter - Abrashi - Höler, Kath - Petersen

Trainer: Streich

Schiedsrichter: Manuel Gräfe

TSG HOFFENHEIM - MAINZ 05 (Sa., ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)

Hoffenheim: Baumann - Akpoguma, Vogt, Hübner - Kaderabek, Schulz - Geiger - Amiri, Rupp - Gnabry, Kramaric

Trainer: Nagelsmann

Mainz: Adler - Bell, Gbamin, Diallo - Brosinski, Holtman - de Jong - Serdar, Latza - Quaison, Ujah

Trainer: Schwarz

Schiedsrichter: Benjamin Cortus

BAYERN MÜNCHEN - FC SCHALKE 04 (Sa., ab 18.30 Uhr im LIVETICKER)

München: Ulreich – Kimmich, Süle, Hummels, Alaba – Martinez – Robben, Müller, James, Ribery – Lewandowski

Trainer: Heynckes

Schalke: Fährmann - Stambouli, Naldo, Kehrer - Meyer, Goretzka - Caligiuri, Oczipka - Harit, Pjaca - Burgstaller

Trainer: Tedesco

Schiedsrichter: Tobias Stieler

VFB STUTTGART - BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH (So., ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)

Stuttgart: Zieler – Pavard, Baumgartl, Badstuber, Insua – Ascacibar, Gentner – Akolo, Thommy – Ginczek, Gomez

Trainer: Korkut

Mönchengladbach: Sommer - Jantschke, Ginter, Vestergaard, Elvedi - Kramer, Zakaria - Herrmann, Grifo, Stindl - Hazard

Trainer: Hecking

Schiedsrichter: Frank Willenborg

WERDER BREMEN - VFL WOLFSBURG (So., ab 18.00 Uhr im LIVETICKER)

Bremen: Pavlenka - Gebre Selassie, Veljkovic (Langkamp), Moisander, Augustinsson - Bargfrede - M. Eggestein, Delaney - Gondorf (Kainz), Junuzovic - M. Kruse

Trainer: Kohfeldt

Wolfsburg: Casteels - Verhaegh, Bruma, Knoche, William - Guilavogui, Arnold - Didavi, Malli, Mehmedi - Origi

Trainer: Schmidt

Schiedsrichter: Deniz Aytekin