Thomas Müller blüht unter Jupp Heynckes wieder auf. Der Weltmeister traf zuletzt beim 5:0 des FC Bayern gegen Besiktas doppelt. Heynckes schwärmt in höchsten Tönen von Müller – und glaubt an einen langen Verbleib des Offensivmanns.

"Er ist nicht nur ein belebendes Element, er ist Kapitän, er ist Sympathieträger, auf und außerhalb des Spielfeldes", sagte Heynckes in der Bild.

Müller sei einzigartig. Heynckes deutete an, dass es ein Fehler sei, in großen Spielen auf Müller zu verzichten. "Einen Thomas Müller nicht zu berücksichtigen oder infrage zu stellen, schließe ich aus – solch einen Spielertyp gibt es in ganz Europa nicht", so Heynckes.

Müller sei "ein Stück FC Bayern München, er ist nicht nur ein Führungsspieler, sondern eine Identifikationsfigur auch für die Region." Deswegen kann sich der 72-Jährige auch nicht vorstellen, dass Müller die Bayern verlässt.

"Ich kann mir nie vorstellen, dass Thomas Müller vom FC Bayern weggehen würde", meinte Heynckes: "Das ist seine Heimat, der Klub ist sein Klub."