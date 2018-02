Bayern-Trainer Jupp Heynckes verzichtet beim Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) am Samstag offenbar auf die in den letzten Wochen extrem formstarken James Rodriguez und Kingsley Coman.

Wie die Bild berichtet, sind die beiden Offensivspieler gar nicht erst mit nach Wolfsburg gereist. Demnach blieb Coman aufgrund einer leichten Erkältung in München, James werde für das Achtelfinal-Hinspiel der Münchner in der Champions League gegen Besiktas Istanbul am kommenden Dienstag (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) geschont.

Der FC Bayern wollte sich auf SPORT1-Nachfrage nicht zu den Personalien äußern.

Heynckes verrät Comeback-Plan für Neuer

Thiago feiert Comeback

Am Freitag hatte Heynckes, dem bis auf den weiter verletzten Manuel Neuer erstmals der komplette Kader zur Verfügung steht, auf der Pressekonferenz angekündigt, noch keine Anzeichen gegeben, wen er nicht für den 19er-Kader nominieren werde.

Fest steht dagegen, dass Mittelfeldspieler Thiago nach fast dreimonatiger Zwangspause wegen einer Muskelverletzung sein Comeback geben wird.