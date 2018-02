Torwart-Talent Christian Früchtl bleibt dem FC Bayern München weiter erhalten. Wie sein Berater am Dienstag bestätigte, haben die Münchner den Vertrag von Früchtl bis 2020 verlängert.

"Wir freuen uns, dass die Zusammenarbeit zwischen dem FC Bayern und Christian bis 2020 ausgedehnt wurde", sagte Früchtl-Berater Christian Rößner der Sport Bild. "Der Verein hat großes Vertrauen in Christian, der ohne Frage zu den größten Talenten des Vereins zählt. Christian großes Ziel ist es, irgendwann im Tor der Profis zu stehen."

Der erste Profivertrag, den der 18-Jährige Ende Januar unterschrieben hatte, war nur bis Saisonende datiert. Sein erstes Trainingslager mit den Profis hatte Früchtl bereits mit 15 Jahren absolviert.

In dieser Saison hütete der 1,93 Meter große Früchtl elfmal das Tor der zweiten Mannschaft der Münchner in der Regionalliga. Viermal stand er auch für die U19 in der UEFA Youth League auf dem Platz.

Früchtl gilt als Ausnahmetalent und könnte langfristig Manuel Neuer beerben.