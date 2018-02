Anzeige

FC Schalke 04 bucht Sommertrainingslager in Österreich Schalke bucht Sommertrainingslager / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Schalke 04 fährt im Sommer zum Trainingslager nach Österreich © Getty Images

Für Schalke geht es in diesem Sommer nach Österreich: Der Bundesligist schlägt wie in den vergangenen beiden Jahren sein Trainingslager in Mittersill auf.