So aufgebracht erlebt man Julian Nagelsmann selten.

Direkt nach der 1:2-Pleite beim FC Schalke hat der Trainer von 1899 Hoffenheim seinem Ärger Luft gemacht - und schwere Vorwürfe gegen das Schiedsrichterteam um Benjamin Brand erhoben.

"Fragen Sie die Schiedsrichter, die werden Ihnen wahrscheinlich nichts sagen, aber ich tue es", echauffierte sich Nagelsmann bei Sky. Der Coach erklärte, er sei von den Unparteiischen beleidigt worden.

Offenbar ging es dabei nicht um Hauptschiedsrichter Brand, sondern um seinen Assistenten Robert Schröder und den 4. Offiziellen Guido Kleve.

Nagelsmann tobt: "Lasse mich nicht beleidigen"

Was genau die zu Nagelsmann gesagt haben sollen, wollte der Coach nicht verraten. Er sagte nur so viel: "Ich lasse mich nicht so gerne beleidigen, das habe ich ihnen so verklickert. Offenbar dürfen die Schiris etwas, was wir nicht dürfen."

Schon während der Partei sah man Nagelsmann während einer Unterbrechung vehement mit Brand diskutieren. Nach Abpfiff redete er erneut vehement auf den Unparteiischen ein.

Kurios: Schröder und Kleve standen zu Beginn der zweiten Hälfte selbst im Mittelpunkt des Geschehens. Linienrichter Schröder knickte in einer Szene um und konnte die Partie nicht fortsetzen.

Kleve sprang als Ersatz ein. Weil es seine Zeit dauerte, bis er verkabelt war, belief sich die Nachspielzeit auf sieben Minuten.

Als die vorüber war, stürmte Nagelsmann auf die Unparteiischen am Mittelkreis zu. Danach ließ er am Mikrofon Dampf ab.