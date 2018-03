Drei Tage nach seiner Rückkehr ins Mannschaftstraining hat sich Arjen Robben für das Duell von Rekordmeister Bayern München mit dem Erzrivalen Borussia Dortmund am Samstag (ab 18 Uhr im LIVETICKER) fit gemeldet.

"Alles fühlt sich wirklich gut an", sagte der Niederländer in einem Interview auf der Homepage des FC Bayern. Probleme mit einem Nerv am Rücken hatten den 34-Jährigen beeinträchtigt.

Er fühle sich wieder gut, so Robben weiter: "Ich habe diese Woche schon gut trainiert, ab Montag war alles wieder normal."

Neben Nationaltorhüter Manuel Neuer (Lauftraining) und dem langzeitverletzten Kingsley Coman fehlte bei der Einheit am Donnerstagvormittag nur Juan Bernat (Reizung im Sprunggelenk).