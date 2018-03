Bundesliga Aktuell steht am Donnerstag im Zeichen der UEFA Europa League. Am Abend kämpfen Borussia Dortmund und RB Leipzig (ab 19.00 Uhr Europa League-Countdown LIVE im TV auf SPORT1) um den Einzug ins Viertelfinale.

Dazu gibt es auch alles Wichtige zum großen HSV-Beben sowie Bayern-Star Thomas Müller im Exklusiv-Interview.

Mehr dazu gleich in Bundesliga Aktuell ab 18.30 Live im TV auf SPORT1.

Die Themen der Sendung im Überblick:

- Bruchhagen und Todt müssen gehen! Alles zum großen HSV-Beben

- Der letzte Bayer für immer bei Bayern? Thomas Müller im Exklusiv-Interview

- Die Flügel sind gestutzt, die Träume bleiben groß: Wohin führt der Weg von RB Leipzig?

SPORT1 überträgt das Achtelfinal-Hinspiel von RB Leipzig in der UEFA Europa League am 8. März gegen Zenit St. Petersburg sowie das Rückspiel des BVB beim FC Salzburg am 15. März 2018 jeweils ab 21.05 Uhr LIVE im TV auf SPORT1. Ausführliche Highlights der übrigen Spiele sind jeweils ab 23 Uhr zu sehen.