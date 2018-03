Anzeige

Bundesliga Aktuell am Freitag um 22 und 23.30 Uhr LIVE im TV Die Themen in Bundesliga Aktuell / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Daniela Fuß moderiert Bundesliga Aktuell © SPORT1-Grafik: Getty Images

Jupp Heynckes führt alle in die Irre. Und BVB-Coach Peter Stöger muss sich in der Europa League etwas einfallen lassen - das und mehr ab 22 Uhr in Bundesliga Aktuell.