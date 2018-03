Der 27. Bundesliga-Spieltag steht ganz im Zeichen von Christian Titz: Der neue Trainer des Hamburger SV feiert sein Debüt im Oberhaus und trifft am Samstag (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) auf Hertha BSC.

"Ich sehe in dem Spiel eine Riesenchance", sagte der 46-Jährige. Nach nur einer Trainingswoche geht der dritte HSV-Trainer der Saison nach Bernd Hollerbach und Markus Gisdol mit "einem guten Gefühl" und mit "mehr Zuversicht" in das Abstiegs-Endspiel gegen die Berliner.

Nach sage und schreibe 13 Spielen ohne Sieg zählen für den Tabellenvorletzten aus Hamburg nur drei Punkte.

Titz krempelt HSV um

Und dafür krempelt Titz den abgestürzten Traditionsklub ordentlich um. "Es wird Veränderungen in der Startaufstellung geben, so viel steht fest", sagte der bisherige Trainer der U21 des Klubs: "Wir wollen einen Mix aus jungen und erfahrenen Spielern herstellen." Im Vergleich zur Partie bei Bayern veränderte er das 18er-Aufgebot auf gleich sechs Positionen. Nicht dabei sind Sven Schipplock, Andre Hahn, Walace, Dennis Diekmeier, Vasilije Janjicic und Josha Vagnoman.

Unter der Woche hatte Titz mit bis zu 33 Spielern trainiert, um den Konkurrenzkampf neu zu entfachen. Eine gelungene Maßnahme, wie Titz glaubt: "Es hat dazu geführt, dass sich die Spieler voll reingehängt haben. Fußball entscheidet sich auch im Kopf", so Titz, der sich unter der Woche immer wieder einzelne Spieler herauspickte und wie Interims-Sportchef Thomas von Heesen intensive Einzelgespräche führte. "Es gibt viele, die Qualität haben, aber nicht die nötigen PS auf den Platz kriegen", sagte Titz.

Der HSV greift nach dem letzten Strohhalm

Statistik spricht gegen Hertha

Und dies kann sich der HSV angesichts von sieben Punkten Rückstand auf den Relegationsrang überhaupt nicht erlauben. Titz versucht in diesen Tagen vor allem daran zu basteln, dass seine Spieler ihr volles Potential abrufen. "Ich habe den Eindruck, dass die Mannschaft daran glaubt, dass wir Samstag auf den Platz schreiten und alles geben werden, um den Sieg einzufahren", sagte er und setzt dabei auch auf die Unterstützung von den Rängen.

Vor dem Hertha-Showdown wollen die Fans ihr Team wie bei den Abstiegsendspielen der vergangenen Jahre mit einem Spalier am Stadion empfangen. "Das wird auch ein ganz entscheidender Punkt, dass die Zuschauer am Samstag hinter uns stehen", sagte Titz. Das Gute: Die letzten beiden Heimspiele gegen Hertha trug Hamburg ebenfalls im März aus und siegte dabei jeweils ohne Gegentor.

Spannender Kampf um Europa-Tickets

Die Fans verlieren die Geduld, die Stürmer treffen nicht mehr, und zu allem Überfluss hat die Zahl der Verletzten einen Rekordstand erreicht: Bei Borussia Mönchengladbach geht 2018 nicht mehr viel, das Wunschziel Europa rückt langsam in weite Ferne. Nicht nur Trainer Dieter Hecking hofft daher im Heimspiel (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) gegen den direkten Konkurrenten 1899 Hoffenheim auf die Wende.

Sportdirektor Max Eberl bezeichnet das Verletzungspech als "einzigartig in Deutschland". Derzeit sind 13 Profis verletzt oder fraglich. Hecking habe "extremste Herausforderungen zu lösen", so Eberl. Als Ausrede für die jüngste Flaute will der Coach die Verletztenmisere allerdings nicht gelten lassen.

Der Abwärtstrend ist indes eindeutig: Zu Beginn der Hinrunde lag die Borussia noch gleichauf mit Dortmund, Leverkusen und Leipzig, seither gab es nur noch sieben Punkte. In der Rückrundentabelle bedeutet dies Platz 16, nur Wolfsburg und Hamburg waren im Jahr 2018 schlechter. Für einen Fohlen-Sieg spricht aber, dass die Gladbacher in den letzten acht Duellen mit der TSG, von denen sie nur eins verloren, 22 Tore schossen.

In den weiteren Partien des Samstags Nachmittags treffen Eintracht Frankfurt und Mainz 05 (im LIVETICKER) aufeinander sowie der FC Augsburg und Werder Bremen (im LIVETICKER).

Ab 18.30 Uhr empfängt RB Leipzig im Spitzenspiel den FC Bayern München (im LIVETICKER).

