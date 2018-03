"Das ist für uns eine Riesenchance. Wenn wir drei Punkte holen, sind wir wieder dabei. Davon bin ich überzeugt", sagte HSV-Trainer Bernd Hollerbach vor dem Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 am Samstag (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER).

Nach der Derby-Niederlage bei Werder Bremen könnte die Partie gegen den FSV bereits ein vorgezogenes Endspiel um den Klassenerhalt sein. Bei einer Niederlage würde der Rückstand auf den direkten Tabellennachbarn zehn Punkte betragen. Angesichts von dann nur noch neun ausstehenden Partien kaum aufholbar.

Auch die Bilanz in den vergangenen Spielen gegen die Mainzer dürfte kaum Hoffnung machen. In den letzten fünf Duellen mit den Rheinhessen gab es keinen einzigen Sieg. Beim letzten Erfolg saß noch Bruno Labbadia auf der Bank der Rothosen.

Dennoch gibt sich Hollerbach kämpferisch, die Hoffnung auf den Klassenerhalt werde er nicht aufgeben. "Wir sind noch lange nicht abgestiegen - auch wenn es einige glauben. Wir brauchen ein Erfolgserlebnis, um wieder in die Spur zu kommen." Seit seinem Amtsantritt Ende Januar hat der HSV noch kein Spiel gewonnen, der letzte Sieg datiert vom 26.11.2017 gegen die TSG Hoffenheim.

Rene Adler vor Comeback

Die Mainzer dagegen reisen nach vier Punkten aus den vergangenen beiden Spielen mit gehörigem Rückenwind in die Hansestadt. Durch den 2:0-Sieg im letzten Auswärtsspiel bei Hertha BSC beendeten sie eine einjährige Sieglos-Serie auf fremden Plätzen.

Der FSV holte gegen die Norddeutschen seine zweitmeisten Punkte (31). Auch im Hinspiel gab es einen knappen 3:2-Heimsieg.

Eine besondere Partie dürfte es für Rene Adler werden. Der ehemalige Nationalspieler steht vor seinem Bundesliga-Comeback und das ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub. Zuletzt stand der 33-jährige am 9. Spieltag zwischen den Pfosten. Seitdem fiel er mit einer Oberschenkelverletzung aus.

Schalke will Serie gegen Hertha ausbauen

Der FC Schalke 04 will im Heimspiel gegen Hertha BSC (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) seine Serie von zuletzt zwei Siegen ausbauen.

In den letzten fünf Heimspielen gingen die Knappen jeweils mit einer 1:0-Führung in die Pause. Allerdings sprangen dabei letztendlich nur zwei Siege heraus.

Mit einem Erfolg könnten die Königsblauen zumindest vorübergehend wieder an Erzrivale Borussia Dortmund auf Platz zwei vorbeiziehen und gleichzeitig die eigenen Champions-League-Ambitionen weiter unterstreichen.

Die Berliner dagegen kommen mit dem überraschenden Punktgewinn bei Bayern München und zuletzt drei Auswärtsspielen ohne Gegentor im Gepäck in die Veltinsarena. Allerdings gewann die alte Dame in der Rückrunde erst einmal und holte insgesamt nur sieben Punkte – zu wenig um die internationalen Plätze ernsthaft anzugreifen.

Sieben Punkte beträgt der Rückstand auf Rang sechs, genauso viele wie der Vorsprung auf den Relegationsplatz.

Frankfurt träumt von Europa

Drei Siege mit je einem Tor Differenz stehen für die Eintracht aus den letzten drei Begegnungen mit Hannover zu Buche, beim 2:1 im Hinspiel durch ein Tor in der 90. Minute. Gerne würden die Hessen diese Statistik im Heimspiel am Samstag (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) fortsetzen.

Nach zuletzt drei Siegen vor heimischem Publikum rangiert die Eintracht sensationell auf Tabellenplatz drei und träumt von der besten Spielzeit seit der Saison 1992/1993.

Gegner Hannover spielt bisher eine solide Saison. Nach gutem Start hat sich der Aufsteiger mit 32 Punkten im Tabellenmittelfeld eingependelt. Zwei Siege sollten noch bis zum endgültigen Klassenerhalt fehlen.

Jedoch sind die Niedersachsen in der Fremde seit dem 1:2 gegen den FC Augsburg am 21. Oktober sieglos, spielten aber in ihren letzten drei Auswärtspartien 1:1, wobei Niklas Füllkrug zwei Mal zum Ausgleich ins Netz traf.

Duell der Tabellennachbarn

Drei Jahre liegt der letzte von nur drei Augsburger Bundesligasiegen gegen Hoffenheim zurück. Raul Bobadilla stellte am 1. Februar 2015 mit seinem Tor in der 90. Minute den 3:1-Erfolg sicher. Die folgenden drei Duelle gewannen die Kraichgauer, die letzten beiden endeten remis.

Mit einem Sieg im neuerlichen Duell (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) würden die Fuggerstädter ihre Chance auf die Qualifikation zur Europa League wahren. Gleiches gilt jedoch auch für die Gäste, die nur aufgrund des schlechteren Torverhältnisses hinter dem FCA liegen.

Nach der erfolgreichen Vorsaison enttäuscht die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann in dieser Saison ein wenig. Nach nur einem Sieg aus den letzten acht Spielen wurde zuletzt sogar Kritik seitens der Fans laut.

Heimdebüt für Bruno Labbadia

In Wolfsburg kommt es zum Duell der beiden Werksteams zwischen dem heimischen VfL und Bayer Leverkusen (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER).

Dabei wollen die Wölfe ihren ersten Sieg unter dem neuen Trainer Bruno Labbadia einfahren, was rein statistisch gesehen nicht unwahrscheinlich ist.

Die meisten Siege (14), die meisten Tore (42) und die zweitmeisten Punkte stehen für die Wolfsburger in ihrer Heimbilanz gegen Leverkusen zu Buche. Sie gewannen fünf der letzten sechs Heimaufgaben gegen Bayer und spielten zu Hause nur einmal remis.

Gerade im Hinblick auf die enge Situation im Tabellenkeller wäre ein Heimsieg umso wichtiger, um die Konkurrenz weiter auf Abstand zu halten.

Für Leverkusen geht es dagegen darum, den Anschluss an die Champions-League-Plätze nicht zu verlieren. Nur vier Punkte holte die Herrlich-Truppe aus den vergangenen vier Ligaspielen. Trotzdem beträgt der Rückstand auf Qualifikationsplatz vier, dank einer starken Hinrunde, nur einen Punkt.

So können sie die Spiele live verfolgen:

TV: Sky

Stream: Sky go

Liveticker: www.sport1.de