Moderator Thomas Helmer diskutiert im CHECK24 Doppelpass (Sonntag, ab 11 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) mit seinen Gästen über das Topspiel zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund.

Die Runde blickt auch auf die heiße Trainerdebatte in der Bundesliga und widmet sich dem spannenden Abstiegskampf.

Neben den aktuellen Topthemen aus der Bundesliga werden auch die jüngsten Auftritte der deutschen Nationalmannschaft sowie die kommenden Aufgaben der deutschen Teams im Europapokal diskutiert.

Mit von der Partie sind Christian Ziege, ehemaliger deutscher Nationalspieler und Europameister, sowie André Schubert, Ex-Trainer von Borussia Mönchengladbach und dem FC St. Pauli.

Zur prominent besetzten Runde im Hilton Munich Airport Hotel gehören auch Thomas Wagner (RTL) und der freie Journalist Oliver Müller sowie die SPORT1-Experten Reinhold Beckmann und Marcel Reif.

Co-Moderatorin des beliebtesten Fußballtalks Deutschlands ist Ruth Hofmann.

Der CHECK24 Doppelpass wird am Sonntag neben der Ausstrahlung im Free-TV auf SPORT1 auch komplett via Facebook Live zu sehen sein und lässt sich zudem live via SPORT1.fm verfolgen.