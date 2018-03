Moderator Thomas Helmer diskutiert im CHECK24 Doppelpass (Sonntag, ab 11 Uhr LIVE im TV) mit seinen Gästen über die WM-Chancen der deutschen Nationalmannschaft und blickt auf die Brennpunkte der Bundesliga.

Stargast ist Marco Sturm, Trainer der Eishockey-Nationalmannschaft. Sturm hat mit seinem Team bei den Olympischen Spielen sensationell Silber erobert und steht bei der WM in Dänemark (ab 4. Mai live auf SPORT1 im Free-TV) erneut auf dem Prüfstand.

Das DFB-Team nach dem Testspiel-Klassiker gegen Spanien und vor der Duell mit Brasilien: Wo steht der Weltmeister? Welche Spieler haben die besten Chancen auf ein WM-Ticket? Wer wird neuer Trainer der Bayern? Die Expertenrunde diskutiert die möglichen Kandidaten!

Mit dabei im Hilton Munich Airport Hotel sind die SPORT1-Experten Marcel Reif und Peter Neururer sowie Jan Platte (Kommentator SPORT1 und DAZN), Timo Latsch (RTL) und Michael Horeni (Frankfurter Allgemeine Zeitung).

Co-Moderatorin des beliebtesten Fußballtalks Deutschlands ist Ruth Hofmann.

Der CHECK24 Doppelpass wird am Sonntag neben der Ausstrahlung im Free-TV auf SPORT1 auch komplett via Facebook Live zu sehen sein und lässt sich zudem live via SPORT1.fm verfolgen.