Angreifer Sehrou Guirassy vom Bundesliga-Tabellenletzten 1. FC Köln hat sich am Dienstag am Sprunggelenk operieren lassen. Den Eingriff nahm FC-Mannschaftsarzt Peter Schäferhoff vor. In der Media Park Klinik wurde beim 21-jährigen Guirassy ein freier Gelenkkörper entfernt. Wie lange der Franzose ausfällt, gab der Fußball-Bundesligist nicht bekannt.