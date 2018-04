Der akut abstiegsbedrohte 1. FC Köln muss in den letzten vier Saisonspielen auf seinen Kapitän Matthias Lehmann verzichten. Wie der Tabellenletzte am Donnerstag mitteilte, zog sich der 34-Jährige im Training eine Ellenbogen-Verletzung zu, die am Freitag operativ behandelt werden muss und weitere Einsätze unmöglich macht.

Nach Angaben des kickers landete Lehmann nach einem Fallrückzieher unglücklich auf seinem linken Arm. Für den Mittelfeldspieler passt das Missgeschick zu seinen jüngsten Leistungen: Trainer Stefan Ruthenbeck greift seit Jahresbeginn kaum noch auf den Routinier zurück, 2018 wurde er lediglich vier Mal eingewechselt.

Die Domstädter besitzen vor dem 31. Spieltag neun Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Bereits nach der Partie gegen den FC Schalke 04 am Sonntag (ab 18 Uhr im LIVETICKER) könnte der Abstieg rechnerisch endgültig sein.