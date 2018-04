Mittelfeldspieler Marco Höger wird dem stark abstiegsbedrohten 1. FC Köln auch in der kommenden Saison treu bleiben. Wie die Rheinländer am Mittwoch mitteilten, werde der 28-Jährige von einer Ausstiegsklausel in seinem bis 2021 laufenden Vertrag keinen Gebrauch machen. Das Bekenntnis von Höger gelte demnach ligaunabhängig.

"Es freut uns sehr, dass Högi bleibt und unseren Weg mitgeht. Und das, obwohl ihm andere Angebote vorliegen. Marco ist ein guter Typ, der sich immer reinhaut und Verantwortung übernimmt", sagte Kölns Geschäftsführer Armin Veh.

Der gebürtige Kölner spielt seit 2016 für den FC und lief seitdem 49 Mal in der Bundesliga auf. Zuvor war Höger fünf Jahre für Schalke 04 aktiv, wo er auf 88 Einsätze (sieben Tore) kam.