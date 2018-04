Manchmal muss man in seinem Leben Prioritäten setzen. Obwohl sein Hamburger SV in der Bundesliga ums sportliche Überleben kämpft, wird Jann-Fiete Arp dem HSV im Duell am Samstag gegen den VfL Wolfsburg (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) nicht zur Verfügung stehen.

Der 18-jährige Youngster steckt mitten im Abi-Stress, verpasste laut kicker bereits das Abschlusstraining, um seine Abitur-Prüfung in Deutsch zu schreiben.

Auf Twitter reagierte der Klub auf die vielen Anhänger der Rothosen, die Arp vergeblich im Kader des HSV für das entscheidende Abstiegsduell in Wolfsburg gesucht hatten.

Der HSV muss gegen den Nordrivalen unbedingt gewinnen, um sich noch Chancen auf den Klassenerhalt ausrechnen zu können. Der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt derzeit fünf Punkte.