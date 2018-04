Die irren Szenen um den Videobeweis nach dem Halbzeitpfiff im Montagsspiel der Bundesliga zwischen Mainz 05 und dem SC Freiburg sorgt weiterhin für Aufregung.

Bundesliga Aktuell (18.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) arbeitet das Geschehen mit allen wichtigen Informationen noch einmal auf. Jochen Stutzky führt durch die Sendung, in denen es neben dem Halbfinale im DFB-Pokal auch um folgende Themen geht:

- Videobeweis-Chaos und kein Ende in Sicht! Alle Reaktionen zum irrwitzigen Halbzeit-Elfmeter in Mainz

- Nach dem Wirbel um seinen Bayern-Wechsel: Nico Kovac gibt Einblick in sein Seelenleben

- Nach dem Derbysieg ins Pokalfinale? So plant Fanliebling Tedesco den großen Coup