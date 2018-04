Borussia Dortmund will eine Woche nach der bösen 0:6-Klatsche beim FC Bayern München Wiedergutmachung betreiben.

Der BVB trifft vor heimischem Publikum am 29. Spieltag auf den VfB Stuttgart (15.30 Uhr im LIVETICKER) und will Platz drei festigen und eine Woche vor dem Revierderby an Schalke 04 heranrücken.

Großer Hoffnungsträger ist Marco Reus, der wegen Adduktorenproblemen in den vergangenen beiden Spielen aussetzen musste und gegen die Schwaben jetzt wieder in die Startelf zurückkehrt. Mario Götze sitzt hingegen nur auf der Bank.

Manuel Akanji (muskuläre Probleme) und Andre Schürrle (Bluterguss im Hüftbereich) stehen kurzfristig nicht zur Verfügung.

Zudem steht Andrey Yarmolenko nach langer Verletzungspause wieder im Kader.

Aufstellung:

Dortmund: Bürki - Piszczek, Sokratis, Toprak, Schmelzer - Dahoud, Sahin - Pulisic, Reus, Philipp - Batshuayi

Stuttgart: Zieler - Beck, Pavard, Badstuber, Insua - Ascacibar, Aogo - Gentner, Thommy - Ginczek - Gomez

Im zweiten Sonntagsspiel trifft Eintracht Frankfurt im Duell der Europa-Aspiranten auf die TSG Hoffenheim (18 Uhr im LIVETICKER). Frankfurt kann mit einem Sieg die Champions-League-Plätze angreifen. Bei einer Eintracht-Niederlage würde Hoffenheim allerdings an den Gastgebern vorbeiziehen.

Bundesliga: Borussia Dortmund - VfB Stuttgart LIVE im TV, Stream und Ticker:

TV/Stream: Sky/SkyGo

Liveticker: SPORT1

Bundesliga: Eintracht Frankfurt - TSG Hoffenheim LIVE im TV, Stream und Ticker:

TV/Stream: Sky/SkyGo

Liveticker: SPORT1