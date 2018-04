Rekordmeister Bayern München reist im Sommer wieder in die USA.

Der Klub gab am Dienstag bekannt, dass er zwei Spiele beim International Champions Cup absolvieren wird. Weitere Details zur Reise sollen in der nächsten Woche veröffentlicht werden.

2014 hatten die Bayern in New York und Portland/Oregon Station gemacht. 2016 waren die Münchner in Chicago, Charlotte und New York. Seit 2014 gibt es ein Bayern-Büro in New York.