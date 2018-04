Für Trainer Ralph Hasenhüttl von RB Leipzig zählt vor dem Duell mit der TSG Hoffenheim um den Anschluss an die Champions-League-Ränge nur ein Sieg. "Bei vier Spielen ist es doch klar, dass es nicht mehr reicht, nur einen Punkt zu holen, sondern dass wir gegen Hoffenheim einen Dreier brauchen, um da oben nochmal heranzukommen", sagte der Österreicher am Donnerstag vor dem Heimspiel gegen die Kraichgauer am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER).

Vier Punkte liegen die fünftplatzierten Leipziger hinter Rang vier, der zur Teilnahme an der Königsklasse berechtigt. Direkt hinter RB folgt Hoffenheim mit nur einem Punkt Rückstand. Um ihnen die Wichtigkeit der Partie nach dem Aus in der UEFA Europa League vor Augen zu führen, wandte sich Hasenhüttl in einer Ansprache an seine Profis. "Der Tenor war, dass wir durch die Tatsache, dass wir nun weniger Spiele haben, nicht in den Urlaubsmodus verfallen", sagte Hasenhüttl.

Fraglich für den Samstag sind Innenverteidiger Dayot Upamecano (Oberschenkelprobleme) und Mittelfeld-Motor Naby Keita (Rückenbeschwerden). Beide konnten zuletzt nur individuell trainieren. Dass die Mannschaft nach dem Europa-Aus in dieser Woche, wie Hasenhüttl sagte, erstmals seit dem 28. Februar mit versammelter Mannschaft bei voller Belastung trainieren konnte, sieht der Coach als Vorteil im Hinblick auf das Hoffenheim-Spiel: "Es ist gut, dass wir dadurch bessere Automatismen bekommen. Natürlich brauchen wir am Wochenende einen absoluten Sahnetag gegen diese Mannschaft."

Hasenhüttl will Lookman halten

Leihgabe Ademola Lookman könnte dem Vizemeister auch über die laufende Saison hinaus erhalten bleiben. Nachdem sich Sportdirektor Ralf Rangnick bereits zuvor für eine Fortsetzung der Zusammenarbeit mit dem Engländer stark gemacht hatte, sprach sich Hasenhüttl am Donnerstag ebenfalls dafür aus. "Auch ich wäre einer weiteren Verpflichtung nicht abgeneigt", sagte der Österreicher über den 20-Jährigen, den RB im vergangenen Winter vom FC Everton bis Saisonende ausgeliehen hatte.

"Das ist im Winter schon ein wichtiger Transfer gewesen. Ich hoffe, dass da das letzte Wort noch nicht gesprochen ist", sagte Hasenhüttl. Wie Rangnick zuvor im kicker mitgeteilt hatte, entscheide Everton maßgeblich über die Zukunft Lookmans. Dort besitzt der Mittelfeldspieler noch einen Kontrakt bis 2021, die Leipziger besitzen keine Klausel im Leihvertrag. In bislang sieben Spielen für Leipzig erzielte Lookmann zwei Treffer und gab eine Vorlage.

In der UEFA Europa League (LIVE im TV auf SPORT1) war er indessen nicht spielberechtigt gewesen, da er zuvor schon für Everton aufgelaufen war. Im Saisonendspurt und dem Kampf um die Champions-League-Ränge will Hasenhüttl verstärkt auf Lookman setzen, da sich mit Marcel Sabitzer (Schulter-OP) ein Stammspieler auf der Außenbahn vorzeitig in die Sommerpause verabschiedet hat. "Er wird sicherlich in den vier Spielen noch viel Einsatzzeit bekommen", sagte Hasenhüttl.