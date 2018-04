Der FSV Mainz 05 hat einen Big Point verpasst und steckt weiter mitten im Abstiegskampf der Bundesliga.

Die Rheinhessen kamen zum Abschluss des 28. Spieltags nicht über ein 0:0 gegen Borussia Mönchengladbach hinaus und warten damit seit fünf Partien auf einen Sieg. (Spielplan und Ergebnisse)

Am Samstag muss der FSV, der seit vier Spielen kein Tor erzielt hat, im Kellerduell beim Vorletzten 1. FC Köln antreten. Die Mainzer liegen sechs Punkte vor dem FC. Für FSV-Trainer Sandro Schwarz bleibt die Lage heikel.

"Das war ein sehr intensives Spiel heute. Man hat heute gesehen, dass es nur so geht. Leider haben wir die Konter nicht besser ausgespielt. Wir müssen einfach noch torgefährlicher werden", sagte Stefan Bell.

Die größte Chance auf ein Tor vergab Alexander Hack. Gladbachs Keeper Yann Sommer lenkte einen Kopfball des Mainzers mit einem Reflex an die Unterkante der Latte (66.) und hatte anschließend Glück, dass er den Abpraller noch auf der Torlinie zu fassen bekam.

Sommer: "Habe mich fast draufgesetzt"

"Ich habe mich fast draufgesetzt, am Ende war auch ein bisschen Glück dabei", sagte Sommer anschließend bei Sky. Die Gladbacher rangieren nach vier Spielen ohne Sieg im Niemandsland der Tabelle. "Das war kein schönes Spiel, am Ende ist für beide Mannschaften ein Punkt korrekt", ergänzte Sommer.

In der Nachspielzeit verhinderte auf der anderen Seite Rene Adler mit einer regelkonformen Abwehraktion weit außerhalb des Sechzehners gegen Josip Drmic das Gegentor.

Den von Schwarz ausgerufenen Kampf um den Platz im Tor der Mainzer hat vorerst Ex-Nationalkeeper Rene Adler gewonnen. Gegen Gladbach musste U21-Nationaltorhüter Florian Müller auf der Bank Platz nehmen.

Ausfälle auf beiden Seiten

Vor 30.173 Zuschauern in der Mainzer Arena passierte zunächst nicht viel. Beide Mannschaften wollten augenscheinlich keine Fehler machen. In der 10. Minute sorgte der Gladbacher Raffael zum ersten Mal für Gefahr. Die Mainzer, die ohne Yoshinori Muto und Abdou Diallo auskommen mussten, betrieben davor und danach viel Aufwand - ohne echten Ertrag. (Das Spiel zum Nachlesen im TICKER)

Auf der anderen Seite agierten die Gäste, bei denen Mamadou Doucoure, Reece Oxford, Vincenzo Grifo, Tobias Strobl, Ibrahima Traoré, Denis Zakaria, Raul Bobadilla und Julio Villalba fehlten, ziemlich passiv - zum offensichtlichen Ärger von Trainer Dieter Hecking.

Auch Mitte der ersten Hälfte änderte sich nichts am Geschehen. Die Mainzer spielten mit großem Einsatz und hoher Intensität, es kam aber kaum etwas dabei raus. Die Gladbacher Vorstellung war bis dahin vor allem in der Offensive enttäuschend, nur Nationalspieler Lars Stindl krempelte die Ärmel hoch.

Gladbach fordert vergeblich Elfmeter

Erst gegen Ende der ersten Hälfte erhielt der Kapitän mehr Unterstützung. In der 42. Minute hatte Mainz Glück, dass Schiedsrichter Manuel Gräfe nach einem Zweikampf zwischen Jean-Philippe Gbamin und Stindl nicht auf den Elfmeterpunkt zeigte.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs vergab der Argentinier Pablo De Blasis die erste echte Chance für die Mainzer (48.). In dieser Phase machte der FSV mächtig Druck. In der 67. Minute hielt Gladbachs Torhüter Yann Sommer ganz stark. Der Schweizer lenkte eine Kopfball von FSV-Verteidiger Alexander Hack aus kurzer Distanz an die Unterkante der Latte, von da sprang der Ball auf die Torlinie.

Auf der Gegenseite hatte Thorgan Hazard den Treffer für Gladbach auf dem Fuß (72.). Nach dieser Szene schaltete die Borussia einen Gang höher und drängte die Mainzer in die Defensive. Patrick Herrmann und Josip Drmic vergaben in der Nachspielzeit noch hochkarätige Chancen, Adler rettete aber jeweils.