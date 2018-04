Mit der Partie zwischen Werder Bremen und RB Leipzig (ab 17.30 Uhr im LIVETICKER) wird am Sonntagabend der 30. Spieltag der Bundesliga abgeschlossen.

Nach zwei deutlichen Niederlagen in Bundesliga und UEFA Europa League muss der Vizemeister die Kurve kriegen, um die erneute Qualifikation für Europa nicht zu gefährden.

Bremen kann sich dagegen mit einem Sieg den letzten Abstiegssorgen entledigen (DATENCENTER: Die Tabelle).

Werder-Trainer Florian Kohfeldt hofft, sich durch detaillierte Vorbereitung für die Partie einen kleinen Vorteil verschaffen zu können. "Wir konnten in Ruhe auf das Spiel hinarbeiten, dieses Privileg hatte Leipzig nicht", sagte der 35-Jährige.

Hasenhüttl bangt um Werner

Ralph Hasenhüttl hofft nach dem Aus in der UEFA Europa League auf die Rückkehr des Nationalstürmers Timo Werner . "Wir haben jetzt zwei Tage Zeit, ihn aufzupäppeln", sagte Hasenhüttl am Freitag. Werner war beim 2:5 bei Olympique Marseille am Donnerstag wegen Oberschenkelproblemen nicht zum Einsatz gekommen.

Verzichten muss RB aller Voraussicht nach neben Marcel Sabitzer, der sich in Marseille die Schulter ausgekugelt hatte, auch auf Innenverteidiger Dayot Upamecano, dessen Oberschenkel derzeit nicht belastbar sei. "Das sieht nicht gut aus", sagte Hasenhüttl. Mittelfeldspieler Sabitzer und Upamecano hatten sich im Viertelfinal-Rückspiel der Europa League verletzt und mussten ausgewechselt werden.

Bundesliga: Werder Bremen - RB Leipzig LIVE im TV, Stream und Ticker:

TV/Stream: Sky/SkyGo

Liveticker: SPORT1