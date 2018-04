Der CHECK24 Doppelpass diskutierte über Niko Kovac, den künftigen Trainer des FC Bayern, und erzielte damit den besten Durchschnittswert seit mehr als zwei Jahren.

1,21 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren (Z3+) im Schnitt sahen am Sonntag Deutschlands beliebtesten Fußballtalk – das stärkste Ergebnis seit 6. März 2016. Die Runde mit den Stargästen Max Eberl, Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach, und Bernd Storck, Ex-Nationaltrainer von Ungarn, lockte in der Spitze 1,34 Millionen Zuschauer (Z3+) an.

Eberl rechtfertigt Gladbach-Misere

In der SPORT1-Kernzielgruppe Männer 14 bis 59 Jahre (M14-59) lag der Marktanteil bei 16,2 Prozent, bei Zuschauern Gesamt (Z3+) waren es 10,4 Prozent.