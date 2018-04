Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hat nach dem Gewinn der 28. deutschen Meisterschaft eine deutliche Botschaft an die schon jetzt abgehängte Liga-Konkurrenz gerichtet.

"Ich kann schon jetzt für die nächste Saison ankündigen: Wer darauf hofft, dass der FC Bayern in seinen Anstrengungen nachlässt, der hat Pech gehabt. Das wird es nicht geben. Dieses Gen, das satt macht, fehlt in unserer DNA", schrieb Rummenigge vor dem Bundesligaspiel am Samstag (18.30 Uhr im LIVETICKER) gegen Borussia Mönchengladbach im Vorwort des Bayern-Magazins.

Zukunft des FC Bayern steht auf dem Platz

Der Verein werde auch weiterhin "versuchen, am Transfermarkt die für Bayern München besten Spieler zu verpflichten. In Leon Goretzka und Serge Gnabry kommen zwei hochtalentierte deutsche Nationalspieler in unser Team. Mit Joshua Kimmich, Niklas Süle, Corentin Tolisso, James Rodriguez und Kingsley Coman haben wir im letzten Jahr den Umbruch in unserer Mannschaft erfolgreich eingeleitet. Die Zukunft des FC Bayern steht schon heute auf dem Platz", betonte Rummenigge.

Oldies United: Bayern vor Verlängerung mit "Robbery"

Er sei nach sechs Meisterschaften in Folge "sehr zuversichtlich", so der Bayern-Boss weiter, "dass wir den Rathausbalkon, auf dem wir in den kommenden Wochen wieder feiern dürfen, auch künftig nicht vernachlässigen werden".