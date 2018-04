Als ob der Bayern-Frust nach der 1:2-Niederlage im Halbfinal-Hinspiel gegen Hannover 96 nicht schon schlimm genug wäre, gibt es jetzt auch noch Spott aus der Bundesliga.

"Oh oh, lieber @FCBayern, da war die 'Pause' wohl doch nicht so gut... Na ja, dann eben im Rückspiel!", schrieb der Twitter-Account von Hannover 96 mit einem Augenzwinkern.

Die Niedersachsen nahmen damit Bezug auf die Aussagen von Bayern-Präsident Uli Hoeneß.

Der Bayern-Präsident hatte nach dem lockeren 3:0-Sieg der Münchner in Hannover am vergangenen Wochenende hinsichtlich des Spiels gegen Real Madrid, das spielfrei hatte, lächelnd gesagt: "Wir gehen ja auch mit einer Pause ins Spiel. Heute war Pause."