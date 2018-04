Mit der 1:5-Klatsche beim FC Bayern sind die Chancen von Borussia Mönchengladbach auf eine Europapokal-Teilnahme auf ein Minimum gesunken.

Nicht nur deshalb zieht Nationalspieler Matthias Ginter bei SPORT1 ein ernüchterndes Saisonfazit. Seine persönlichen Ziele habe er dagegen erreicht - und er glaubt fest an seine WM-Chance.

Matthias Ginter über...

... die letzten vier Saisonspiele mit Gladbach: "Wir werden natürlich versuchen, am Freitag gegen Wolfsburg zu gewinnen. Wir dürfen nicht so sehr auf die Tabelle schauen, sondern müssen unsere Spiele zu Ende bringen - natürlich mit der höchstmöglichen Punktzahl. Wir müssen die Köpfe nach oben richten."

... seine WM-Chancen: "Die sind intakt. Es hängt an Einzelpersonen und nicht an der Vereinsmannschaft. Ich stand vor der WM 2014 mit Freiburg im Abstiegskampf und bin mitgefahren. 2016 vor der EM wurde ich mit Dortmund Zweiter und bin nicht mitgefahren. Da gibt es keinen Zusammenhang.

... die durchwachsene Spielzeit mit der Borussia: "Es war eine schwierige Saison mit guten und schlechten Serien. Wir hauen jetzt noch einmal raus was geht und danach werden wir schauen. Es ist aber sehr ärgerlich, dass wir unsere gute Ausgangsposition am Anfang der Rückrunde verspielt haben. Klar kam das ein oder andere dazu, wie unser Verletzungspech. Aber letzten Endes waren viele Spiele dabei, bei denen wir unnötig Punkte haben liegen lassen.

... sein erstes Jahr in Gladbach: "Es ist so, wie ich es mir erhofft hatte, unabhängig vom Teamergebnis. Ich wollte eine feste Position haben und als Stammspieler weiter wachsen, um die nächsten Schritte zu machen. So ist es gekommen."