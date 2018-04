Sportdirektor Rudi Völler von Bayer Leverkusen fordert nach dem Protest der Fans eine Neubewertung der Montagsspiele. "Wenn die Fans das ablehnen, muss man diese Entscheidung neu überdenken", sagte der 57-Jährige im Interview mit dem Sportbuzzer.

"Wir haben in der Vergangenheit donnerstags in der Europa League gespielt, mussten aber samstags schon wieder in der Bundesliga antreten. So etwas darf nicht mehr passieren", erklärte Völler weiter: "Nach einem Europa-League-Spieltag sonntags anzutreten, das wäre okay. Hier aber gilt es, die Interessen des DFB zu berücksichtigen, der weitere Sonntagsspiele ablehnt, um den Amateurfußball zu schützen."

In der laufenden Saison werden erstmals fünf Spiele am Montagabend ausgetragen. Dagegen hatte es immer wieder Proteste der Fans gegeben.