Max Meyer verlässt Schalke 04 am Saisonende ablösefrei. Vorangegangen war dem Abschied ein öffentlicher Zwist über eine Vertragsverlängerung mit Schalke-Manager Christian Heidel.

Meyer legte nun seine Sicht der Vorgänge dar, warum er nicht auf Schalke bleibt und was er von der Kritik durch Schalkes Vorstandsboss Clemens Tönnies hält.

"Mir ging es nie ums Geld, sonst hätte ich ja das zweite verbesserte Angebot angenommen", sagte Meyer der Bild. "Deshalb finde ich es auch eine Sauerei von Clemens Tönnies, es im TV so hinzustellen, als ob es mir nur um Geld ginge."

Meyer kritisiert Schalke scharf

Die Beziehung zu Manager Heidel war für den Mittelfeldspieler zu belastet. "Ich wollte einfach nicht mehr bei Schalke bleiben und unter Herrn Heidel arbeiten", erklärte Meyer: "Darum geht es!"

Meyer kritisiert das Verhalten der Schalker scharf: "In letzter Zeit fühlt sich das für mich alles nur noch wie Mobbing an."

Er fühlte sich seit dem Amtsantritt von Heidel 2016 nicht mehr erwünscht. "Für mich stellt sich die Situation so dar, dass mir Herr Heidel vom ersten Tag an gesagt hat, ich könne gehen. Das, was war, würde nicht zählen. Die Nationalelf schon gar nicht", sagte Meyer.

"Ich war nicht mehr erwünscht. Ich sollte verkauft werden. Als ich da nicht mitgemacht habe", erklärte Meyer, "sollte ich verlängern." Nachdem er eine Verlängerung aber abgelehnt hatte, sei Trainer Domenico Tedesco zu ihm gekommen und habe gesagt, dass er "mir keine Hoffnung auf viel Spielzeit macht".

Meyer: Hätte spielen können

"Ich kam mir wie ein Getriebener vor", so der Mittelfeldspieler. Der 22-Jährige beteuert zudem erneut, dass er im vergangenen Ligaspiel gegen Borussia Mönchengladbach (1:1) nicht wegen einer Verletzung gefehlt habe.

"Ich hatte am Mittwoch einen Schlag abbekommen, aber schon am Abend dem Arzt gesagt, dass ich trainieren könne", sagte Meyer. Das hätte er auch Trainer Tedesco mitgeteilt.

Doch dieser habe ihm vor dem Training gesagt, er "solle drin bleiben und bis Montag mit dem Training warten." Meyer aber hätte "seit Donnerstag zur Verfügung gestanden".