Am Samstag steht der 34. Spieltag an und für drei Klubs heißt es im Abstiegskampf Alles oder Nichts.

Der VfL Wolfsburg und der Hamburger SV können noch direkt absteigen, der SC Freiburg kann noch auf den Relegationsplatz abrutschen.

Die Breisgauer haben die beste Ausgangslage. Schon ein Remis im Heimspiel gegen den FC Augsburg reicht, um die Klasse zu halten.

SPORT1 zeigt, was in den drei Städten rund um die drei Klubs los ist. Wie groß ist die Angst? Was für Maßnahmen werden getroffen und wie groß ist die Hoffnung auf die Rettung?

Brennpunkt Freiburg (Platz 15, 33 Punkte)

Freiburger Coolness: Im beschaulichen Breisgau merkt man nicht wirklich, dass der Sportclub im Abstiegskampf steckt. Es läuft alles so ab wie immer. Nach dem Geheimtraining am Freitag (10 Uhr) bekamen die Spieler frei.

Am Samstag ist ab 10 Uhr Anschwitzen mit einem Spaziergang. Spieler, die in Stadionnähe wohnen, dürfen sogar noch mal nach Hause, bis es um 12 Uhr ein gemeinsames Mittagessen gibt. (SERVICE: Bundesliga-Tabellenrechner)

Trainer Christian Streich ist hoch konzentriert. Er hielt am Freitag in der Pressekonferenz ein flammendes Plädoyer an die Zuschauer, "jeden gewonnenen Zweikampf frenetisch zu feiern". Streich: "Sie Leute sollen die Puppen tanzen lassen".

Die Freiburger können am Samstag einen Glücksbringer im Stadion begrüßen. "Sie haben es selbst in der Hand. Nur einen Punkt müssen sie holen, sind nicht abhängig von anderen Vereinen", sagte der frühere SC-Torwart Richard Golz (246 Einsätze für Freiburg) der Bild, und versicherte: "Mental sind sie bärenstark."

Der 49-Jährige, am Freitag mit der Traditionsmannschaft im Einsatz und Samstag live dabei, tippt: "2:0. Freiburg wird das Spiel aktiv in die Hand nehmen."

Brennpunkt Wolfsburg (Platz 16, 30 Punkte)

Zum zweiten Mal in Folge winkt den Wölfen die Teilnahme an der Relegation. In der Autostadt ist daher von Euphorie nicht wirklich etwas zu spüren. Im Gegenteil.

Die Stimmung ist vor dem Showdown zu Hause gegen den 1. FC Köln am Boden. Und jetzt hat Kölns Nationalspieler Jonas Hector auch noch Schützenhilfe für den HSV angekündigt. Ein Hoffnungsschimmer: Gladbachs Trainer Dieter Hecking, der 2015 mit den Wölfen Pokalsieger wurde, würde es sicher gerne sehen, wenn sein Ex-Klub in der Liga bleiben würde. Das dürfte man in Hamburg gar nicht gerne hören.

Jonas Hector verspricht HSV Schützenhilfe

Ein prominenter Ex-Wolf zittert aus der Ferne mit: Edin Dzeko. Der Bosnier kennt den VfL aus ganz anderen, viel besseren Zeiten. 2009 wurde er mit den Niedersachsen deutscher Meister, 2010 sicherte sich der heutige Profi von AS Rom im VfL-Dress die Torjägerkrone.

Doch diese Zeiten sind längst vorbei, nun appelliert Dzeko an die Anhänger. "Die Fans müssen die Spieler unterstützen, sie müssen von der ersten bis zur letzten Minute an ihrer Seite sein, auch wenn sie keine gute Saison gespielt haben", sagte er dem kicker und nahm die Mannschaft in die Pflicht: "Am Samstag muss sie mehr als 100 Prozent geben."

Vorsichtsmaßnahmen gegen Ausschreitungen

Zusammen mit der Stadt Wolfsburg und der Polizei hat der VfL Vorsichtsmaßnahmen getroffen, um eventuelle Ausschreitungen gar nicht erst möglich werden zu lassen.

Statt 30.000 dürfen am Samstag nur 28.800 Zuschauer ins Stadion. Es sollen so "Pufferzonen hin zum Gästesektor" geschaffen werden. Kurios: Das Stadion ist ungeachtet dessen nicht mal ausverkauft. Im Gegenatz zum HSV kann der VfL seine Fans also nicht mobilisieren - ein klarer Nachteil im Abstiegskampf.

In der VW-Arena gibt es am Samstag ein Alkohol-Verbot. Zudem dürfen durch Bekleidung, Fan-Utensilien oder Verhalten erkennbare Fans der Kölner trotz gültiger Karten nicht in die Bereiche der VfL-Anhänger.

HSV-Fans feiern vor Abstiegsfinale

Brennpunkt Hamburg (Platz 17, 28 Punkte)

Kurios: Der Dino hat die schlechteste Ausgangslage - und dennoch ist die Euphorie vor dem letzten Saisonspiel grenzenlos.

2000 Fans kamen am Donnerstag zum Training, um der Mannschaft vor dem alles entscheidenden Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach Mut zuzusprechen und Zuversicht und den Glauben an die eigene Stärke einzuimpfen.

Zudem wurde verkündet, dass Trainer Christian Titz auch im Abstiegsfall bleiben wird. Trotz der positiven Signale ist die Lage klar: Nur ein Sieg hilft den Hanseaten weiter. Der VfL Wolfsburg muss verlieren und der Dino spielt wieder Relegation.

Liebeserklärung nach Köln

Der HSV braucht dringend die Hilfe der Kölner. In der Hamburger Morgenpost gibt es daher eine Liebeserklärung an die Geißböcke: "Liebe Kölner, darum lieben wir Hamburger euch!"

In der Stadt gibt es eine große Fan-Umfrage, wie hoch die Chancen des HSV auf den Klassenerhalt sind.

Titz vor Schicksalsspiel: So klappt das Wunder

Wie bereits bei den letzten Heimspielen wird die Sicherheit im Volksparkstadion durch 600 Ordner und 400 Polizisten gewährleistet. Daneben gibt es noch Polizisten auf Pferden, Hundestaffeln und vier Wasserwerfer. Die bereits installierten Sicherheitsgitter in den Treppenhäusern bleiben.

Um 14 Uhr trifft sich die Mannschaft im Volkspark. Um 15.30 Uhr beginnt das Geheimtraining, das allerdings nur rund 30 Minuten dauert. Dann geht die Mannschaft ab 16 Uhr noch mal ins Stadion, dort werden Standards und überraschende Spielzüge geübt.