Testspiel statt WM-Vorbereitung: Weltmeister Mario Götze ist nach seiner Nichtnominierung für die WM 2018 mit seinem Klub Borussia Dortmund nach Los Angeles gereist.

Dort steht für Götze und Co. eine viertägige Marketing-Tour an, die von einem Testspiel gegen Los Angeles FC (in der Nacht von Di. auf Mi. ab 3.55 LIVE im TV auf SPORT1+, Highlights ab 19 Uhr im TV auf SPORT1) gekrönt wird.

Mit Andre Schürrle und Julian Weigl stehen zwei weitere Weltmeister von 2014 in Dortmunds Kader für die USA-Reise.

Abschied von Stöger und Weidenfeller

Für BVB-Trainer Peter Stöger wird es seine letzte Dienstreise als Trainer von Borussia Dortmund, Torhüter Roman Weidenfeller, der seine Karriere in diesem Sommer beendet, sagt ebenfalls "Adieu".

Mit Spannung wird derweil erwartet, wann Dortmund öffentlich den neuen Trainer bekannt geben wird. Spätestens nach seinem Abschied von OGC Nizza am Samstagabend ist es ein offenes Geheimnis, dass Lucien Favre die Nachfolge von Stöger antreten wird.

Dortmunds Testspiel-Gegner Los Angeles FC nimmt in dieser Saison erstmals am Spielbetrieb der MLS teil.