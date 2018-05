Wer steigt ab? Wer muss in die Relegation? Wer schafft es ins internationale Geschäft? Diese Fragen werden am Samstag geklärt, wenn um 15.30 Uhr (Alle Spiele im LIVETICKER) der letzte Spieltag der Saison 2017/18 angepfiffen wird.

Bevor es morgen rund geht, bringt Sie Bundesliga Aktuell (18.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) bei allen wichtigen Themen auf den neuesten Stand. SPORT1-Moderatorin Nele Schenker führt durch die Sendung.

Die Themen im Überblick:

- Servus, Jupp! Worauf sich Heynckes nach seinem letzten Bundesliga-Spiel am meisten freut

- Abstiegsangst gegen letzte Hoffnung – Wen trifft es? Freiburg, Wolfsburg oder Hamburg? Die Lage an den Brennpunkten

- Angst vor dem Worst Case: Dortmunds Kampf um die Champions League-Teilnahme

- Hitzfeld exklusiv: Was das Trainer-Idol Niko Kovac in München zutraut